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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة منتخب تونس تصل مصر للمشاركة في الدورة الرباعية الودية

بعثة منتخب تونس
بعثة منتخب تونس

وصل المنتخب التونسي مساء اليوم الإثنين إلى القاهرة إستعداداً للمشاركة في دورة عاصمة مصر الدولية الودية.

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فتح باب الترشيح لتدريب منتخب تونس

ويلعب المنتخب التونسي أمام كرواتيا في مباراة نصف النهائي للبطولة التي تنطلق يوم 22 مارس الجاري بينما تلعب المباراة النهائية يوم 26 مارس.

ووصل نسور قرطاج بقائمة تضم جميع اللاعبين المتواجدين بالدوري التونسي عى أن تكتمل صفوفه فور وصوله القاهرة.

وكانت قائمة المنتخب التونسي قد شهدت إنضمام 4 لاعبين جدد خلال الساعات القليلة الماضية في مقدمتهم حمزة المثلوثي لاعب الزمالك ومعتز زدام لاعب المصري، إضافة لنادر الغندري لاعب أكمات جروزني وفيصل المناعي لاعب الإتحاد المنستيري>

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