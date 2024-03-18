وعجلت إليك رب لترضى

سأريكم آياتى فلا تستعجلون

من سنن الله مع العصاة والمذنبين والمجرمين والكافرين: الإمهال (وأملى لهم إن كيدى متين) (الأعراف: 183)، (وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهعم العذب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا) (الكهف: 58). إذا أغفل الداعية هذه السنن تعجل وربما فشل فى دعوته وكبا، إن من يريد تغير الواقع فى أقل من طرفة عين دون النظر إلى العواقب والسنن، كمن يريد أن يزرع اليوم ويحصد غدًا، بل يريد أن يغرس فى الصباح ويجنى الثمرة فى المساء وهذا محال، لابد من صبر وتروٍّ على البذرة حتى تنبت، وعلى النبتة حتى تورق، وعلى الورقة حتى تزهر، وعلى الزهرة حتى تثمر، وعلى الثمرة حتى تنضج، ثم يبادر إلى قطفها قبل أن تفسد، ومسافة ميل تبدأ بخطوة واحدة، ومن سار على الطريق وصل، إن شيوع المنكرات، وإحاطتها بالمؤمن من كل جانب، مع العجز -أحيانًا- عن تحمل أعباء الطريق مع واقع أعداء الله فى الصد عن سبيل الله، مع الطاقة الضخمة التى يولدها الإيمان فى النفس، قد يدفع هذا كله إلى العجلة إذا لم تضبط الأمور بضابط الشرع.

والله عز وجل يقول فى الحديث القدسى «من تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا».

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة قد بعث والأصنام من حول الكعبة تحيط بها وتعلوها، ثم لم يقبل على إزالتها إلا يوم فتح مكة فى السنة الثامنة، أى بعد بعثته بواحد وعشرين عامًا، لتقديره صلى الله عليه وسلم أنه لو قام بتحطيمها فى أول يوم قبل أن تحطم فى داخل النفوس، لأقبلوا على تشييدها وزخرفتها بصورة أعظم وأشنع، وعندها يتفاقم الأمر ويعظم الضرر، ولذا تركها صلى الله عليه وسلم، وأقبل يعد الرجال، ويزكى النفوس، ويطهر القلوب، حتى إذا ما تم له ذلك أقبل بتلك القلوب ليفتح بها مكة ويزيل الأصنام فكان له ما أراد (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا) (الإسراء : 81).

رفقًا بالناس فى دعوتك إياهم

ولا تقنط من رحمة الله

ولا يتسلل إلى قلبك يأس من رحمة الله ونصره

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون