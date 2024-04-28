ظهور أفريقي مرتقب للزمالك .. مواعيد مواجهتي اليوم الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ بإياب نصف نهائي الكونفدرالية
يشهد اليوم الأحد ختام مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية التي تقترب من انهاء فعالياتها ، بتحديد طرفي المباراة النهائية.
ويأتي اللقاء الأول بين دريمز الغاني والزمالك في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 6.
أما المواجهة الثانية فتجمع فريق نهضة بركان المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائرى الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
ويخوض الزمالك اللقاء بقائمة لاعبين تضم كل من ..
حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.
خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".
خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.
كان لقاء الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني والذي أقيم الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة قد انتهى بالتعادل السلبي