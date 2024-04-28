لاعب الأهلي السابق: مصطفى شوبير أثبت وجوده في ظل ظروف صعبة.. فيديو

قال أحمد رضوان لاعب النادي الأهلي السابق، إن تأهل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، يؤكد للجميع أن هناك إدارة ومنظومة كرويه تعمل في صمت ترغب في إسعاد جماهيرها.

وأضاف أحمد رضوان خلال برنامج «الماتش»الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، أن النادي الأهلي تغلب على مازيمبي عن جدارة واستحقاق، ليؤكد أنه زعيم القارة السمراء.

وواصل أحمد رضوان، أن الأهلي سيطر على مجريات المباراة وكان يستحق الفوز عن جدارة، رغم تهديدات لاعبي مازيمبي على مرمي مصطفى شوبير على فترات، والذي أكد للجميع أنه حارس مصر المستقبل، واصبحت الجماهير تثق به في المباريات الحاسمة، قائلا: «مصطفى شوبير فاز بكل التحديات التي خاضها مع الأهلي الفترة الأخيرة»، مؤكدا أنه استطاع إثبات وجوده في ظل ظروف صعبة واجهت الأهلي أكثر من مرة.



وعن مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال أحمد رضوان« الأهلي يعرف جيدًا قدرات نادي الترجي التونسي الذي تأهل إلى النهائي، وأن الفريق معتاد على أجواء اللعب ‏في استاد رادس»، مؤكداً أن الأهلي الأقرب للفوز باللقب.‏