مجموعات بطولة أفريقيا للطائرة .. الأنابيب الكيني يتفوق على مايوكاني الكاميروني
فاز فريق الأنابيب الكيني على مايو كاني الكاميروني، 3- صفر في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي ينظمها النادي خلال الفترة من ٢٦ أبريل إلى ٤ مايو المقبل.
أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق الكيني عرضًا قويًّا، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.
تقدم الفريق الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25-19، وواصل التفوق في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة 25-20، قبل أن يحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-19.