مجموعات بطولة أفريقيا للطائرة .. الأنابيب الكيني يتفوق على مايوكاني الكاميروني

فاز فريق الأنابيب الكيني على مايو كاني الكاميروني، 3- صفر في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة ‏إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي ينظمها النادي خلال الفترة من ٢٦ أبريل إلى ٤ مايو المقبل.‏

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق الكيني عرضًا قويًّا، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة ‏أشواط نظيفة.‏

تقدم الفريق الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25-19، وواصل التفوق في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة 25-20، قبل أن ‏يحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-19.