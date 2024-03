مسلسل الكبير أوي 8| الشرطة تحاصر حزلقوم فى البنك بالحلقة الثامنة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي 8 انفجار القنبلة من يد حزلقوم ولكن خارج الخزنة لذلك لم يستطيع حزلقوم وطبازة ونفادى فتح الخزنة.ويعانى جونى من حزلقوم والعصابة ويبلغهم أن ينتقلوا إلى الخطة الثانية قبل وصول الشرطة وأن جونى سوف يذهب لإحضار سيف الموظف الذى فى عهدته المفاتيح.ويأتى أحد أفراد الشرطة إلى البنك بعد سماع صوت الانفجار ويبلغه حزلقوم أنه فقط احتفال بالعيد السنوى للبنك.

واقتحم حزلقوم ومربوحة ونفادى وهجرس وطبازة والعترة، البنك على طريق المسلسل الإسبانى La Casa De Papel، وكان يرقبهم من الخارج جونى و هجرس وبعد دخول العصابة البنك طلب جونى من حزلقوم و العصابة الانتشار فى البنك و عد الرهائن و البحث عن الموظف المسئول عن البنك من أجل أن يجدوا الصندوق.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تستعد قناة "on" الفضائية لعرض أولى حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن غدا الاثنين في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.