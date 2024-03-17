مسلسل الكبير أوي 8| حزلقوم يقتحم البنك على طريقة la casa de papel

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل “الكبير أوي 8” اقناع "مربوحة" رحمة أحمد زوجها "الكبير" أحمد مكي بأنها سوف تذهب مع حزلقوم رحلة ومعهم "جونى"، وفكر "الكبير" بأنه سيصبح وحيدًا بالدوار.

واقتحم حزلقوم ومربوحة ونفادى وهجرس وطبازة والعترة، البنك على طريقة المسلسل الإسبانى La Casa De Papel، وكان يرقبهم من الخارج جونى وهجرس وبعد دخول العصابة للبنك وجدوا "دكتور ربيع" بيومى فؤاد يسحب أمواله لأن طبازة أخبره ماذا سوف يفعلون وأنهم سيسرقون البنك.وطلب جونى من حزلقوم والعصابة الانتشار فى البنك وعد الرهائن والبحث عن الموظف المسئول عن البنك من أجل إيجاد الصندوق.

الكبير أوي 8

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.