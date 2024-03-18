مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7| موعد العرض والقنوات الناقلة

توالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7، بطولة الفنان أمير كرارة ويجسد شخصية دكتور ياسين الرفاعي ضمن أحداث المسلسل، إذ تورط منذ الحلقة الأولى التي تعرض على قناة on في جريمة قتل والده الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8

ويكون موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8 على قناة on اليوم في تمام الساعة 9 مساءا، وسيكون لها موعدي إعادة الموعد الأول في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل وموعد الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة العاشرة الا ربع صباح اليوم التالي.

مسلسل بيت الرفاعي



مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7

وبمجرد معرفة دكتور ياسين هذا الخبر، ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7، قرر أن يسلم نفسه للشرطة، لينقذ شقيقه من الحبس، وحاولت سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، أن تمنعه لكنه رفض، فقررت الاتصال بوالدته من ورائه.

وكان ياسين يريد أن يذهب إلى أحد الأماكن قبل تسليم نفسه، لكي يرى ابنته حبيبة، وبالفعل ذهب إليها.



على الجانب الآخر، ذهبت والدة ياسين، التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي، إليه، لكن وهي في الطريق كان وراءها سيارة تراقبها، وحاولت أن تهرب منهم، وبالفعل نجحت في ذلك الأمر، ووصلت إلى ابنها لتحاول إقناعه بألا يسلم نفسه إلى الشرطة.

ونجحت صفاء الطوخي في هذا الأمر، وتراجع عن تسليم نفسه، وبدأ يبحث عن قاتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة ويشاركه كل من الفنان أحمد رزق، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان سيد رجب، الفنانة صفاء الطوخي، الفنانة ملك قورة، الفنان محمد لطفي وتأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

وأحداث مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة الذي يؤدي دور ياسين طبيب، تتلخص في أن والده يتوفى بعد نقاش حاد بينهما ويتم اتهامه بقتله، ويحاول الدكتور الهروب من الشرطة باصطحاب ابنته، فيما تحدث صراعات بين ياسين وابن عمه فاروق الذي يؤدي دوره الفنان أحمد رزق، وتتوالى الأحداث.