مسلسل محارب الحلقة 8| موعد العرض والقنوات الناقلة

تطلق قناة CBC مسلسل محارب، حرصاً على الالتزام بمواعيد عرض المسلسلات اليومية، حيث تعرض القناة على مدار اليوم أكثر من مسلسل بينها صدفة ومسار إجباري ومحارب، الذي استحوذ على اهتمام المشاهدين بسبب أحداثه السريعة والمتواصلة في المسلسل، حيث تشهد كل حلقة أحداثا جديدة تجذب مزيد من المشاهدين، لذا فإنّ موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة 8 سيكون وفق خريطة القناة التي كشفت عنها شبكة CBC.



تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 7

وتواصل الأحداث السريعة في حلقات مسلسل محارب، بعد أن قررت الشرطة مراقبة خطيبة عزيز التي تخضع للعلاج في أحد المستشفيات، للقبض على "عزيز"، فضلا عن مراقبة شديدة لأسرة محارب وأصدقائه، خاصة أنّ تحريات المباحث أكدت أنّ "عزيز" ما زال داخل القاهرة، وهذا ما ستضح الليلة ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة السابعة.

مسلسل محارب



مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 6

يعرض يوميا مسلسل محارب على CBC دراما في المواعيد التالية:

- مسلسل محارب الحلقة 7 الساعة 10:30 مساءً على قناة CBC دراما.

- مسلسل محارب الإعادة الحلقة 7 الأولى على الساعة 1:30 مساءً CBC دراما.

- مسلسل محارب الإعادة الثالثة الحلقة 7 في تمام الساعة 9 صباح اليوم التالي CBC دراما.

شهدت ملخص الحلقة 5 من مسلسل محارب لحسن الرداد، أحداث مهمة إذ بدأ رجل الأعمال عزازي "ماجد المصري" بالتخطيط للتعامل مع هروب محارب "حسن الرداد" من السجن، عن طريق شجن حملة ضده عبر السوشيال ميديا تصوره بأنه بلطجي ويرغب في الحصول منه على أموال بادعاء مقتل والداته على يد نجله رامي.

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 5

وخلال ملخص الحلقة الخامسة مسلسل محارب، يتفق عزازي مع فريق السوشيال ميديا العاملين في مكتبه على خطة لإخفاء جريمة رامي ابنه المتهم بدهس والدة محارب والمتسبب في قتلها، لذا يقوم الفريق بشن حملة كاذبة عبر السوشيال ميديا ونشر أخبار وفيديوهات مزيفة وعكس الحقيقة لإظهار محارب على أنه بلطجي ولكسب تعاطف الناس مع ابنه.

مسلسل محارب



أحداث مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث علم حسن الرداد وأخوته بموت والدتهم في حادث سير من قبل أحد مشاهير السوشيال ميديا، حيث تتوالى الأحداث ويحاول أحمد زاهر "حسام" مساومة أسرة عفاف شعيب وتحديدًا محارب للتنازل عن القضية مقابل مبلغ من المال.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتامر عبد المنعم وملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني كريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.