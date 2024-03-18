أمازون توزع نصف مليون وجبة إفطار خلال رمضان

أعلنت أمازون عن عودة برنامجها للتبرع بوجبات الطعام خلال شهر رمضان، تأكيداً على التزامها تجاه المجتمع، حيث تستهدف التبرع بـ 500,000 وجبة للأسر المحتاجة طوال شهر رمضان المبارك، إلى جانب توسيع نطاقها وتأثيرها ليشمل دعم ورفع معنويات الأطفال الأيتام، بما يتماشى مع رؤيتها لإحداث التأثير الإيجابي في المجتمعات خاصة التي يعمل ويقيم فيها موظفي أمازون.

بالتعاون مع بنك الطعام المصري ومؤسسة "شارك البسمة"، تعكس هذه المبادرة الفلسفة الأساسية لشركة أمازون في كونها قوة إيجابية مؤثرة تساهم في تطوير المجتمعات المحيطة، كما سيقوم موظفو أمازون بالتطوع في هذه المبادرة، مما يوفر لهم فرصًا لخلق تأثير إيجابي دائم. تسعى أمازون أن يستفيد الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء مصر من برنامج التبرع بالوجبات، وذلك عبر تسخير شبكات النقل والتوصيل الشاملة التابعة للشركة للوصول إلى المحتاجين ونشر البهجة في جميع أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى دعم العائلات خلال شهر العطاء، ستستضيف أمازون إفطارًا للأطفال الأيتام في القاهرة لخلق لحظات سعيدة معهم، مع التزامها بالعمل مع المنظمات المجتمعية لتحسين حياة الأطفال المحتاجين من خلال توفير سبل الأمن الغذائي والتعليم.

قال عمر الصاحي، المدير العام لأمازون مصر: "نعتبر رمضان شهرًا مميزًا لنا في أمازون، لأنه يسمح لنا بالارتباط بمجتمعنا على مستوى أسمى وإحداث تأثير مجدٍ يتجاوز عملياتنا اليومية. نحن نفخر بشراكتنا الاستراتيجية للعام الثالث على التوالي مع بنك الطعام المصري ومؤسسة "شارك البسمة"، حيث نقوم سوياً بعمل رائع على أرض الواقع لمساعدة المحتاجين وخلق سلسلة من التأثير الإيجابي، لتتماشى هذه المبادرة بشكل وثيق مع التزام أمازون بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز ثقافة التطوع في مكان العمل."

وأضاف محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، قائلًا: "نؤمن بقوة التعاون لإحداث فارق حقيقي في حياة من يعانون من تحديات الأمن الغذائي. شراكتنا طويلة الأمد مع أمازون وهي مثال رائع على ذلك، والتزامهم الراسخ بدعم جهود الأمن الغذائي خلال شهر رمضان له تأثير عميق. يمكننا معاً ضمان حصول الآلاف من العائلات في جميع أنحاء مصر على الوجبات الغذائية التي يحتاجونها خلال الشهر المبارك."

يواصل نهج أمازون في العمل كـقوة مؤثرة دفع تفانيها في تحسين المجتمعات التي تعمل فيها، حيث تعمل على توسيع بصمتها المجتمعية من خلال الاستثمار في مبادراتها الهادفة التي تشرك موظفيها وعملائها على نطاق واسع. تعمل هذه المبادرات على تعظيم قوة العمل الجماعي والتعاون لمعالجة التحديات المحلية، مما يحدث فرقًا دائمًا في حياة المحتاجين في جميع أنحاء المنطقة.

وعلقت نجوى العاصي، مؤسِسة شارك البسمة، "نحن فخورون بالشراكة مع أمازون مصر مرة أخرى لتوفير الأمن الغذائي لآلاف العائلات في جميع أنحاء مصر، وذلك من خلال توصيل وجبات رمضان عبر برنامج التبرع بالوجبات من أمازون. لقد أذهلتنا روح التطوع وإسهامات موظفي أمازون الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في تحضير الوجبات. إن تفانيهم المستمر في العمل المجتمعي هو شهادة على التزامهم بإحداث تأثير إيجابي في حياة الآلاف من الأفراد في جميع أنحاء البلاد".

كما قالت نادين أبو الغيط، مديرة التأثير المجتمعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمازون مصر، "رمضان هو شهر الرحمة والكرم، وتذكير قيًم لإكرام الآخرين، ويعكس تطوع موظفي أمازون في برنامج التبرع بالوجبات تفانينا تجاه مجتمعنا الذي يمتد إلى ما بعد الشهر المبارك ويسمح لنا جميعًا بالمشاركة في فرحة العطاء للآخرين. بينما نوسع دورنا في أمازون خارج نطاق أنشطتنا التقليدية، فإن مثل هذه المبادرات تقوي روابطنا مع مجتمعنا وتسمح لنا بالمساهمة في تقوية النسيج الاجتماعي لمصر ".

