ترتيب أهلي ٢٠٠٧ بدوري الجمهورية قبل ملاقاة سيراميكا الليلة

يدخل فريق أهلي 2007 مواجهة الليلة أمام سيراميكا كليوباترا بدوري الجمهورية وفي رصيده 64 نقطة، يحتل بها المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الصدارة، من الفوز في 18 مباراة، والتعادل في 3 مباريات والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في 4 مباريات وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة مباراة واحدة، وسجل الفريق 46 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه.

ويواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأحمر مواليد 2007 ، اليوم الإثنين مع ضيفه سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.

وصعدت 10 فرق إلى المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية 2007، بعد احتلال المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي الأهلي، إنبي، بيراميدز، زد، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد، المقاولون العرب، طلائع الجيش، الزمالك، الإسماعيلي، علمًا أن الفرق تحتفظ بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.