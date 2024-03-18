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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة .. سلة الأهلي في مواجهة الاتحاد بدوري السوبر

سلة الأهلي
سلة الأهلي

يلتقي الفريق الاول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي يلتقي مع نظيره فريق الاتحاد السكندري في مباراة هامة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

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موعد ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء اليوم علي صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ويسعى الأهلي  لتقديم عرض قوي خلال اللقاء واستعادة نغمة الانتصارات من جديد.

واختتم الأهلي مرانه أمس بقيادة أوجستي بوش المدير الفني للفريق الذي أكد على ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب.

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