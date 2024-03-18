أوكرانيا: تسجيل 72 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الإثنين وقوع 72 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية للأنباء عن الهيئة قولها - في بيان لها - "إنه في المجمل، شن الجيش الروسي 14 ضربة صاروخية و75 ضربة جوية و95 هجوما بالمدفعية على مواقع القوات الأوكرانية والبلدات المختلفة، ولسوء الحظ، أدت الهجمات الروسية إلى مقتل وإصابة مدنيين".

وأضاف البيان أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا باستخدام 22 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" بينما دمرت قوات ووسائل الدفاع الجوي الأوكرانية 17 طائرة منها، وفي الوقت نفسه، يواصل الجنود الأوكرانيون عملياتهم النشطة لإلحاق خسائر في القوى البشرية والمعدات بقوات الجيش الروسي وإرهاقهم على طول خط المواجهة.

الأمن الروسى: إحباط هجوم إرهابى على خط السكك الحديدية فى القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أنه أحبط عملا إرهابيا فى شبه جزيرة القرم، واعتقل عميلة للمخابرات الأوكرانية، كانت تخطط لإضرام النار فى صندوق لوحات التحكم بحركة خط السكك الحديدية، لتعطيل النقل العسكرى.

وذكر الجهاز - في بيان اليوم الاثنين، "أحبطنا عملية تحضير لتنفيذ عمل إرهابي على أراضي جمهورية القرم".. مضيفا "نتيجة للتدابير المتخذة في مدينة (سيمفيروبول) جرى اعتقال مواطنة روسية (25 عاما)، كلفتها المخابرات الأوكرانية بالإعداد لتنفيذ عمل إرهابي من خلال إضرام النار في صندوق التحكم والبرمجة، الذي يعود لشركة السكك الحديدية بالقرم للإخلال بالنقل العسكري".

وأوضح الأمن الروسي أنه تم توثيق تورط المواطنة المعتقلة بجرم الخيانة العظمى، والتي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.