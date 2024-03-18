أوكرانيا تعلن عن تدمير 17 مسيرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 17 من 22 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أثناء الليل.

وكتبت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام أنه إلى جانب الهجوم بطائرات مسيرة، أطلقت روسيا أيضا 7 صواريخ على أوكرانيا.

ولم يتضح حتى الآن مصير الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي لم تدمر.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الأحد، أن الجيش أسقط 12 صاروخا أطلق من أوكرانيا باتجاه منطقة بيلغورود الروسية.

وجاء ذلك في أعقاب بيان سابق الأحد أفاد بأن الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوما أوكرانيا واسع النطاق بواسطة الطائرات المسيرة استهدف موسكو وعدة مقاطعات.