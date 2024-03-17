زيلينسكي: أوروبا تمتلك القوة لمنع الفوضى ونقدر تضامن الدنمارك مع أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن أوروبا تمتلك القوة لمنع الفوضى وكل اتفاقية أمنية أبرمتها أوكرانيا مع شركائها تثبت ذلك..قائلا: "أقدر تضامن الدنمارك مع أوكرانيا، فالاتفاق الأمني بين بلدينا يفتح فرصا أمنية جديدة".

وأضاف زيلينسكي، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية: "إن زيادة الضغط على روسيا ، والتعاون الدفاعي مع الدنمارك، ودعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كلها أمور تقوينا".

وكان الرئيس الأوكراني ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن قد وقعا في 23 فبراير الماضي اتفاقية للتعاون الأمني ، فيما أعلنت الحكومة الدنماركية في 12 مارس عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي 337 مليون دولار.

و أمرت روسيا، اليوم الأحد، بزيادة القوة النارية والتدريب للبحرية لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة الجوية والبحرية الأوكرانية بعد سلسلة ضربات استهدفت سفنا حربية روسية.

وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو، في بيان خلال زيارة لأسطول البحر الأسود في جنوب روسيا "يجب إجراء تدريب للأفراد كل يوم. تدريب على كيفية صد هجمات من الجو ومن سفن غير مأهولة"، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن شويجو "أمر بنشر قوة نيران إضافية وأنظمة مدافع رشاشة من العيار الثقيل لهزيمة طائرات العدو المسيّرة".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد تدمير 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وبيلجورود وكالوغا وأوريول وروستوف وياروسلافل وكراسنودار وكورسك.

من جانب آخر، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو قوله إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت عددا من الطائرات المسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية في وقت مبكر اليوم الأحد.

وأضاف أنه جرى تدمير طائرة مسيرة في منطقة رامنسكي في موسكو وأخرى في منطقة ستوبينسكي، فيما تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين في منطقة دوموديدوفو.