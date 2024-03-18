بشير التابعي: حققت بطولات أكثر من حسن شحاتة وفاروق جعفر

أكد بشير التابعي مدافع منتخب مصر السابق، أن بطولاته كلاعب كرة قدم في نادي الزمالك أكثر من حسن شحاتة وفاروق جعفر، وهو أمر معروف للجميع، مؤكدا أن الثنائي من أساطير القلعة البيضاء، لكن بالبطولات يتفوق عليهم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الزمالك خسر لاعبين كثيرين في المواسم الماضية، وأسامة فيصل من العناصر المميزة، والتي رحلت عن النادي، وكان سيكون مفيدًا للزمالك أكثر من حسام أشرف، لأن أسامة لاعب (هجام)، ومتحرك".

وأضاف: "محمد عواد حارس جيد ويجب بقائه في الزمالك، وكل فريق يقوم بضم لاعبين على حسب احتياجاته الفنية، واللعب في الأندية المتوسطة يختلف عن الأهلي والزمالك".

وأكمل: "هناك لاعبين لعبت كثيرًا في الأهلي ولم تقدم المستوى الجيد، وتألقت في أندية اخرى مثل لاعبي زد المعارين من الفريق الأحمر".