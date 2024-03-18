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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جلال جيد حكما لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية

جلال جيد
جلال جيد

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري .

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ويتكون طاقم التحكيم من جلال جيد حكماً للساحة، ويعاونه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد مساعدين، وكريم صبري حكمًا رابعًا. 
ويتواجد المغربي سمير قزاز كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه زكرياء برنيسي.
واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري جمال حمودي.

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