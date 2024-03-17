أظهرت نتائج الدراسة أن تناول الجبن يوميا يقلل من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية.

وبحسب علماء من جامعة ريدينغ، نشروا في المجلة الأوروبية للتغذية، فإن قطعة صغيرة من الجبن كل يوم تقوي دفاع الجسم ضد الأزمات القلبية، وعلى وجه الخصوص، تقلل هذه العادة من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 14%.

خلال التجربة، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، ضمت إحداهما الأشخاص الذين تناولوا القليل من الجبن كل يوم بناءً على تعليمات العلماء، والأخرى - الأشخاص الذين تناولوا الطعام بطريقتهم المعتادة ونتيجة لذلك، أظهر هؤلاء المتطوعين الذين تناولوا قطعة جبن بوزن 40 جرامًا يوميًا خلال الفحص الطبي أكبر حماية للجسم من أمراض الأوعية الدموية.

ووجد العلماء أنه في مجموعة "الجبن"، ارتفعت مستويات ما يسمى بالكوليسترول "الجيد" لدى الأشخاص، وفي الوقت نفسه انخفضت مستويات الكوليسترول "الضار"، وتعليقا على هذه الميزة، أشار الباحثون إلى أن الجبن غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي تساعد على الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يحتوي على جرعات عالية من الكالسيوم، مما يحسن عملية التمثيل الغذائي.

توصل علماء من جامعة ماكماستر، الذين قاموا بتحليل البيانات المتعلقة بصحة وأسلوب حياة 130 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 70 عامًا من 21 دولة، إلى نتيجة مماثلة حول التأثير الإيجابي للجبن على نظام الأوعية الدموية في الجسم.

ووجد هؤلاء العلماء أن تناول أكثر من حصتين من منتجات الألبان المصنعة على شكل زبادي كل يوم يرتبط بانخفاض كبير في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الوفاة المبكرة.