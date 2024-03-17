واشنطن تضبط مهاجر على الحدود مع المكسيك تابع لحزب الله

كشف الإعلام الأمريكي أن مهاجر غير شرعي اعترف تم القبض عليه على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بأنه عضو في حزب الله وأعرب عن نيته "لصنع قنبلة" عند وصوله إلى نيويورك، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست.

ووفقا لما نشرته فوكس نيوز، كشف باسل عبادي، وهو مهاجر لبناني يبلغ من العمر 22 عامًا، وتم اعتراضه بالقرب من إل باسو، تكساس، الأسبوع الماضي.

وأثناء الاستجواب، كشف عبادي عن انتمائه لحزب الله وخطته للانخراط في أنشطة لحين تحقيق الأهداف وصوله إلى وجهته. وكشفت التحقيقات الإضافية أنه خضع لسبع سنوات من التدريب مع حزب الله، متخصصاً في "الجهاد" و"قتل غير المسلمين".



ويسلط الحادث الضوء على المخاوف بشأن الأمن القومي وتسلل التهديدات المحتملة عبر الحدود الجنوبية. واجه عملاء حرس الحدود 98 فردًا على قوائم مراقبة الإرهاب في السنة المالية 2022، وهو رقم ارتفع إلى 172 في عام 2023. علاوة على ذلك، في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2024، بلغ عدد المواجهات مع هؤلاء الأفراد 59 شخصًا.

وأصبح الوضع الأمني على الحدود قضية مثيرة للجدل بين صناع السياسات. وانتقد الجمهوريون في مجلس النواب إدارة بايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بسبب الثغرات الملحوظة في مراقبة الحدود، وعزاوا الفوضى إلى سياساتهم. وعلى العكس من ذلك، أشار البيت الأبيض إلى محاولات فاشلة لسن تشريع حدودي مشترك بين الحزبين يهدف إلى معالجة الأزمة.

وسط تصاعد المواجهات الحدودية، تشير بيانات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى زيادة في عمليات الاعتقال في السنة المالية 2024، حيث بلغت ذروتها عند حوالي 302 ألف في ديسمبر. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، مما يثير المخاوف بشأن فعالية التدابير الأمنية على الحدود.

الحادث الذي تورط فيه عبادي يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها وكالات إنفاذ القانون على الحدود ويؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير قوية لمنع دخول الأفراد ذوي الارتباطات الإرهابية إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنه يثير أيضًا تساؤلات حول مدى كفاية بروتوكولات أمن الحدود الحالية والموارد المخصصة لمواجهة هذه التهديدات.