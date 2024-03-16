السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف تجمع لجنود الاحتلال في موقع تلة الكرنتينا ‏و‏الرمثا بالصواريخ

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " موقع تلة الكرنتينا ‏و‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.

وقالت حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:40) من مساء يوم ‏السبت 16-03-2024 تجمعاً ‏لجنود العدو على تلة الكرنتينا بالأسلحة الصاروخية.‏

 

وأضاف البيان: كما استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎42‌‏:‌‎3‌‏ من بعد ظهر يوم ‏السبت 16-03-2024 ‏موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.‏ ‏

 

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