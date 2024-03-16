استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " موقع تلة الكرنتينا ‏و‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.

وقالت حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:40) من مساء يوم ‏السبت 16-03-2024 تجمعاً ‏لجنود العدو على تلة الكرنتينا بالأسلحة الصاروخية.‏

وأضاف البيان: كما استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎42‌‏:‌‎3‌‏ من بعد ظهر يوم ‏السبت 16-03-2024 ‏موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.‏ ‏