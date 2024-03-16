حزب الله يقصف تجمع لجنود الاحتلال في موقع تلة الكرنتينا والرمثا بالصواريخ
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " موقع تلة الكرنتينا والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وقالت حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:40) من مساء يوم السبت 16-03-2024 تجمعاً لجنود العدو على تلة الكرنتينا بالأسلحة الصاروخية.
وأضاف البيان: كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 42:3 من بعد ظهر يوم السبت 16-03-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.