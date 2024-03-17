إتاحة Microsoft Office 2024 من دون اشتراك

أعلنت شركة Microsoft أن الإصدار التالي المجاني من مجموعة Office الخاصة بها سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

ستتوفر معاينة تجارية لـ Office LTSC 2024 اعتبارًا من الشهر المقبل، ومن المقرر إطلاقه بالكامل في وقت لاحق من العام.

يتم دعم قناة الخدمة الطويلة الأجل لـ Office لمدة خمس سنوات، وهي تحظى بجاذبية كبيرة للعديد من الشركات التي لا تهتم بفكرة اشتراكات البرامج.

سيكون هناك أيضًا إصدار يركز على المستهلك من المجموعة، Office 2024، متاح عبر نموذج "الشراء لمرة واحدة" التقليدي.

لا تقوم Microsoft بالترويج لـ Office LTSC 2024 تمامًا عندما تقول إنه "سيتضمن فقط مجموعة فرعية من القيمة الموجودة في تطبيقات Microsoft 365". تفضل الشركة، بالطبع، ربط المستخدمين بنموذج الاشتراك، ولكنها على استعداد للاعتراف بأن هذا ليس مناسبًا دائمًا.

تقول مايكروسوفت، عند إعلانها عن الإطلاق الوشيك للبرنامج:

نحن نعلم أن بعض العملاء لديهم سيناريوهات متخصصة ولكنها مهمة تتطلب قناة خدمة طويلة المدى حقًا: الأجهزة الخاضعة للتنظيم والتي لا يمكنها قبول تحديثات الميزات لسنوات في المرة الواحدة، وأجهزة التحكم في العمليات في قاعة التصنيع غير المتصلة بالإنترنت، والتخصص أنظمة مثل معدات الاختبارات الطبية التي تقوم بتشغيل التطبيقات المضمنة التي يجب أن تظل مغلقة في الوقت المناسب.

بالنسبة لهذه الحالات الخاصة، تستمر Microsoft في تقديم ودعم قناة خدمات Office طويلة الأجل (LTSC). يسعدنا اليوم أن نعلن أن المعاينة التجارية لإصدار Office LTSC التالي - Office LTSC 2024 - ستبدأ الشهر المقبل، على أن يتبعها التوفر العام في وقت لاحق من هذا العام.

سيتم شحن Office LTSC 2024 بدون Microsoft Publisher الذي سيتم إيقافه قريبًا، ويفتقر أيضًا إلى Microsoft Teams - على الرغم من أنه يمكن تنزيله بشكل منفصل.

سيكون الإصدار التالي من Office متاحًا لأنظمة التشغيل macOS وWindows 10 وWindows 11، وسيكون هناك إصدارات 32 و64 بت. بالنسبة للمستهلكين، تقول مايكروسوفت:

نخطط أيضًا لإصدار إصدار جديد من Office المحلي للمستهلكين في وقت لاحق من هذا العام: Office 2024. كما سيتم دعم Office 2024 لمدة خمس سنوات من خلال نموذج "الشراء لمرة واحدة" التقليدي.

نحن لا نخطط لتغيير سعر هذه المنتجات في وقت الإصدار. سنعلن عن مزيد من التفاصيل حول الميزات الجديدة المضمنة في Office 2024 مع اقتراب موعد التوفر العام.

هناك أخبار جيدة للمستقبل حيث أن Microsoft لن تتخلى عن إصدارات Office المجانية. وتعهدت الشركة "بالالتزام بإصدار آخر في المستقبل".