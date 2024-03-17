SpaceX تبني مئات من أقمار التجسس الصناعية لصالح الحكومة الأمريكية

تعاقدت شركة SpaceX مع مكتب الاستطلاع الوطني (NRO) التابع لوزارة الدفاع لبناء شبكة من مئات من أقمار التجسس الصناعية ذات المدار المنخفض القادرة على العمل كسرب وتتبع الأهداف على الأرض، وفقًا لرويترز.

يعتمد تقرير رويترز، الذي يستشهد بخمسة مصادر على دراية بالبرنامج، على تقارير سابقة لصحيفة وول ستريت جورنال التي كشفت أن SpaceX وقعت عقدًا بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2021 مع وكالة لم تذكر اسمها.

يقال إن هذه الشبكة، التي تسمى Starshield، ستكون قادرة على جمع صور مستمرة في جميع أنحاء الأرض لصالح المخابرات الأمريكية، وذلك باستخدام مزيج من أقمار التصوير الكبيرة لجمع البيانات ونقل الأقمار الصناعية لنقل المعلومات. ووفقا لمصدر تحدث إلى رويترز، فإن لديها القدرة على تحقيق ذلك "حتى لا يستطيع أحد الاختباء". ولم تؤكد SpaceX ولا NRO بشكل مباشر مشاركة الشركة في المشروع، لكن متحدث باسم NRO قال لرويترز: "يقوم مكتب الاستطلاع الوطني بتطوير نظام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الفضائي الأكثر قدرة وتنوعًا ومرونة في العالم على الإطلاق". مرئي."

في الخريف الماضي، أفيد أن شركة SpaceX قد حصلت على عقد بقيمة 70 مليون دولار مع قوة الفضاء لتوفير الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في إطار برنامج Starshield الخاص بها. وهذا كيان متميز عن كوكبة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، على الأقل وفقًا لإيلون ماسك، الذي قال إن ستارلينك "تحتاج إلى أن تكون شبكة مدنية"، في حين أن ستارشيلد من المفترض أن تستخدم لأغراض الحكومة والأمن القومي.