بتهمة الرشوة.. المشدد بحق رئيس حى السلام ومهندس وعزلهما من الوظيفة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات على رئيس حى السلام ومهندس تنظيم في الحي، وذلك بتهمة تلقيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين على خلفية البناء المخالف للقانون، وأمرت بعزلهما من الوظيفة العامة، وتغريمهما 150 ألف جنيه.

كشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين رئيس حى السلام ثان، ومهندس تنظيم بالحى، عن تلقيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، وذلك نظير تمرير والموافقة على عدد من المخالفات الخاصة بالبناء بشكل مخالف لأحكام القانون، وعدم اتخاذ أى إجراء ضده.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلا منصبيهما كونهما موظفين عموميين فى أعمال الفساد الإداري والمالي، حيث طلبا لنفسهما مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المقاولين بالمنطقة، وذلك مقابل عدم قيامهما بأداء عملهما، وتركه يقوم بالبناء بشكل مخالف لأحكام القانون.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في واقعة مشاجرة معدية كفر شكر

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين من أسرة واحدة فى مشاجرة بالمعدية الرابطة بين كفر شكر بمحافظة القليوبية وكفر ميت العبسى، وذلك أثناء ركوب المعدية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت البداية بتلقى العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر إخطارًا من الرائد سعيد عيد قائد تأمين مستشفى كفر شكر التخصصى، يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين من أسرة واحدة فى مشاجرة بالمعدية الرابطة بين كفر شكر بمحافظة القليوبية وكفر ميت العبس.

على الفور؛ انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتبين من المعاينة حدوث المشاجرة بين مسئول المعدية ومحمد. أ. م، 54 سنة، بدون عمل، مقيم كفر ميت العبسى بمحافظة المنوفية، مصابًا باشتباه فقدان بالوعى، وأحمد فنى بالقطاع الخاص مصابًا بجرح قطعى بفروة الرأس وكف اليد اليسرى، ومحمود. أ، 40 سنة، بدون عمل، مصابًا بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من أسرة واحدة، وأكد أن المشاجرة بسبب الخلاف على المعدية، ونشبت بينهم مشاجرة وتم إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة.

وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالواقعة، وعلى الفور تم تحرير محضر وتسليم طرفى الواقعة إلى مركز شرطة قويسنا رفقة التقارير الطبية الخاصة بالمصابين.