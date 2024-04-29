هام للنساء.. كيف تحمي نفسك من الموت بالسكتة الدماغية المفاجئة؟

تعتبر السكتة الدماغية حالة طبية خطيرة ومميتة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى الدماغ، غالباً بسبب جلطة دموية أو نزيف في الأوعية الدموية، ويمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين: السكتة الدماغية الإقفارية والنزفية.

نصائح للوقاية من السكتة الدماغية المفاجئة

ووفقًا لما ذكره موقع “فوكس نيوز”، من المهم الانتباه إلى عوامل الخطر واتخاذ إجراءات وقائية، مثل تجنب تلوث الهواء واتباع نظام غذائي صحي مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، وممارسة التمارين البدنية مثل التاي تشي واليوجا.

وعلى الرغم من أن بعض العوامل كالعمر والوراثة لا يمكن تغييرها، يمكن الحد من عوامل الخطر الأخرى من خلال اتباع نمط حياة صحي.

وتشمل العلامات الأقل شيوعًا للسكتة الدماغية الارتباك المفاجئ وصعوبة الفهم والكلام والرؤية المزدوجة والخدر أو الضعف، ويجب تحديدها والحصول على العلاج الطبي بسرعة.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.