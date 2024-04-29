مؤتمر توخيل قبل صدام ريال مدريد: "علينا الفوز في معقلهم"

تحدث المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ ، ثقته الكبيرة فى تخطى ريال مدريد الإسباني في المواجهة التي تجمع الفريقين فى العاشرة مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-24.

وقال توخيل فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، "نريد الذهاب إلى ويمبلي والفوز هناك، نحن مستعدون ولدينا الكثير من الثقة، كان من المهم الفوز على أرسنال".

وأضاف توخيل، "الآن الخطوة التالية هى ضد ريال مدريد، نريد أن نكون قادرين على المنافسة والوصول إلى نهائي ويمبلي، علينا التركيز غدًا وأن نكون مستعدين جيدًا".

وواصل مدرب بايرن ميونخ، "عندما تلعب ضد ريال مدريد، فأنت تواجه حالة كاملة، الأسطورة التي تحيط بهم. تركيزنا سيكون كاملاً على المباراة. نحن جميعًا نتطلع إلى مواجهة رائعة".

وتابع عن حالة الفريق، "حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد 100%، سيخضع لايمر، دي ليخت وأوباميكانو لبعض الفحوصات النهائية قريبًا، تبدو الأمور جيدة بالنسبة لكونراد، علينا أيضًا أن ننتظر ونرى مع موسيالا وساني".