سعد الصغير: بوسي ضربت زوجها 13 شبشب وحبسته باعترافها (فيديو)

قال المطرب الشعبي سعد الصغير، إن المطربة بوسي هي من حبست طليقها الراحل وليد فطين باعترافها، ولم يسجن بسب إدانته في 75 قضية، كما تدعي بوسي، بحسب تصريحاته.

وأضاف سعد الصغير،خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "هشام ربيع راح يخلص لها مشكلتها مع وليد فطين اتقبض عليه، قالها تعالى أخلص لك مشكلة، وطلب منه فطين 4 ملايين جنيه وكان ليها ليه عليها وصولات أمانة بـ 50 مليون جنيه".

بوسي اتفقت مع شخصين على ضرب وليد فطين

وتابع المطرب الشعبي: « بوسي اتفقت مع شخصين على ضرب وليد فطين وكتفته وضربته 13 شبشب على وشه واستولت على إيصالات الأمانة منه، دون علم هشام ربيع، ولكن كاميرا التقطت كل ما حدث».

وأردف سعد الصغير: «لم أفضح بوسي، لكن والدها طلب مني أن يظهر معي في البرنامج حتى تقول له بوسي إنها سامحته، وأنا اللي عملت الشقة وقلت لبوسي تقوله إنها اللي عملت الشقة وتقوله كل سنة وأنت طيب، لكنها قالت لي اعمل اللي أنت عاوز تعمله».

وأكد أنه لم يضطهد بوسي ولا يكرهها حتى إنه كان ينام في أحد الفيديوكليبات الخاصة بها على كنبة أثناء تصويرها للفيديو: «الأغنية كانت بتاعة المطربة الشعبية أمينة، وكان في مشاكل بينها ومحمد عبدالمنعم وجيبت لبوسي الأغنية بناءً على طلب محمد عبدالمنعم».

