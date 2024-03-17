الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لامين يامال على مقاعد بدلاء برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بالليجا

برشلونة وأتلتيكو
برشلونة وأتلتيكو مدريد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تشكيل البلوجرانا لمواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

txt

الإسماعيلي 2010 يتألق في دورة اليد الودية


ومن المقرر انطلاق مواجهة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في العاشرة من مساء اليوم الأحد، في المبارة التي يشهدها ملعب ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس أتلتيكو مدريد.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، فورت.
خط الوسط: كريستينسين، جوندوجان، سيرجي روبيرتو.
خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

بينما يأتي عل مقاعد البدلاء، كل من:

مارتينيز، بينيا، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، لامين يامال، كاسادو، كوشين، مارك جويو
 

مواد متعلقة

إبراهيم صلاح يعلن تشكيل شباب الزمالك لمواجهة الأهلي

الجريدة الورقية