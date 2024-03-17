لامين يامال على مقاعد بدلاء برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بالليجا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تشكيل البلوجرانا لمواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.



ومن المقرر انطلاق مواجهة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في العاشرة من مساء اليوم الأحد، في المبارة التي يشهدها ملعب ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس أتلتيكو مدريد.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، فورت.

خط الوسط: كريستينسين، جوندوجان، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

بينما يأتي عل مقاعد البدلاء، كل من:

مارتينيز، بينيا، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، لامين يامال، كاسادو، كوشين، مارك جويو

