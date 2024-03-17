الإسماعيلي 2010 يتألق في دورة اليد الودية

قدم فريق الإسماعيلي لكرة اليد مواليد 2010 مستوى مميز خلال منافسات الدورة الودية التى أقيمت مؤخرا بنادي الرواد .

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وفاز الفريق بالمباريات الثلاث التى خاضها أمام فرق “الرواد،العبور،أكاديمية إيجيل”.

خاض الفريق المباريات بتشكيل ضم ..

علي إسماعيل،معتصم بالله محمد، مصطفى فرغلي، مالك هيثم، إسلام أحمد، كريم محمد، طارق محمود، محمود محمد، عبدالرحمن محمد، المعتز بالله هاني، يوسف صابر، إياد محمد، يوسف ربيع، سيف محمد، مروان محمد، محمد شادى، حسن أحمد، مصطفى محمد، ممدوح السيد، سيف الدين أحمد، أسر هانى، أسر حمدى، أحمد تامر.

يقود الفريق جهاز فني ضم ..

محمد عثمان ..مدير فني

هيثم شعبان ..إداري الفريق