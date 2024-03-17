أسعار صرف العملات العربية في التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 17 مارس، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

العملات العربية:

العملات العربية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 155.43 جنيه للشراء، 156.04 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 13.00 جنيه للشراء، 13.04 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 126.70 جنيه للشراء، 127.14 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 124.06 جنيه للشراء، 124.44 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 13.09 جنيه للشراء، 13.14 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 67.39 جنيه للشراء، 67.62 جنيه للبيع.

الريال السعودي:

الريال السعودي

سجل أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 12.73 جنيه للشراء و 12.77 جنيه للبيع

سجل أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.



وبلغ أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 12.91 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.



وجاء أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.



وبلغ أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.