تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار.. واصل سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية، في التوجه نحو الإنخفاض، مقابل الجنيه المصري للأسبوع الثاني، وسجل سعر الدولار اليوم الأحد هبوطه مقابل الجنيه داخل بنك الـ CIB الآن، ليسجل نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.



وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، يعر الدولار بمنتصف التداولات البنكية، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولارية في مصر، وجاء سعره اليوم على النحو الآتي:



سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه

تغيرات جديدة سجلها مؤشر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، بينما حافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري على سعر47.19 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

انخفاض سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي



واصل سعر الدولار اليوم بـالبنك الأهلي هبوطه خلال منتصف التداولات البنكية ليسجل 74.27 جنيه للبيع، و47.37 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر (تحديث جديد)

واصل سعر الدولار اليوم الأحد 17مارس 2024، هبوطه خلال منتصف التداولات البنكية، ليسجل 47.25 جنيه للبيع، بينما سجل 47.35 جنيهًا، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي.

تحرك سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

واصل سعر الدولار اليوم هبوطه مقابل الجنيه داخل بنك الإسكندرية الآن، ليسجل قيمة 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.

تغيرسعر الدولار اليوم داخل بنك الـ CIB

واصل سعر الدولار اليوم الأحد هبوطه مقابل الجنيه داخل بنك الـ CIB الآن، ليسجل قيمة 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

آخر تحديث لـسعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

واصل سعر الدولار اليوم الأحد 17 مارس 2024 داخل بنك القاهرة الآن، ليسجل قيمة 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.



