الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الأحد في البنوك

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. استقر سعر الدولار هلال مستهل التعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، بعد آخر انخفاض سجله سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات الخميس الماضي، وسجل سعره في بنك مصر نحو 47.79 جنيه للشراء (بتراجع 63 قرشا)، و48.52 جنيه.

 

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، يعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات لأسعار العملات لاسيما الدولار بصورة لحظية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على سعره، وجاء سعره الان على النحو الآتي:

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خبير مالي يتوقع أداء متباين لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع

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 غدا.. انطلاق فعاليات "ليالي رمضان" بميدان السواقي في الفيوم  

 

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.79 جنيه للشراء (بتراجع 63 قرشا)، و48.52 جنيه.

بنك القاهرة: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.7 جنيه للشراء (بتراجع 65 قرشا)، و48.45 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.8 جنيه للشراء (بتراجع 1.62 جنيه)، و47.9 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.52 جنيه، و48.62 جنيه للبيع والشراء.

بنك الإسكندرية: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع


 

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