إنشاء قسم جديد لأمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن إنشاء قسم منفصل لأمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري بالجامعة، وذلك بهدف تقديم الرعاية الطبية عالية الجودة، من خلال أحدث التقنيات الطبية والعلاجية، وذلك تحت إشراف كوكبة علمية من الأطباء الذين يتمتعون بخبرة متقدمة في علاج مختلف التخصصات بأمراض القلب.



وأكد النعماني علي انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة تسعي الجامعة باستمرار الي بناء منظومة صحية قوية ومستدامة، وذلك تحقيقاً لرؤية الجامعة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وبجودة عالمية، من أجل تخفيف معاناة المرضي بالقضاء على قوائم الانتظار.



وأضاف النعماني ان القسم يضم مجموعة كاملة من التشخيصات والعلاج لجميع أمراض الجهاز القلبي الوعائي والرئتين والشعب الهوائية، مضيفاً انه مزود بجهاز القسطرة القلبية والشريانية، والمدعوم بعدد كبير من اجهزة رسم القلب وجهاز ايكو، ويعد الجهاز الأول من نوعه في صعيد مصر وتبلغ تكلفته ٣٠ مليون جنيه، مما يساعد في استقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.



وأشار الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الي ان قسم أمراض القلب تحتوى على وحدة للرعاية المركزة بالمقر القديم بها ٢٠ سرير، ووحدة اخرى بالمستشفى الجديد بها ١٠ اسرة، وذلك علي مستوي عالي من الكفاءة والتي تتوافق مع المعايير العالمية و الحديثة.



وأشار الدكتور شرف الدين شاذلي رئيس القسم الي ان القسم يقدم مجموعة كاملة من التشخيصات والعلاج لجميع أمراض الجهاز القلبي الوعائي والرئتين والشعب الهوائية ، وكذلك الأوردة والشرايين في أماكن الإسعافية والمرضى الداخليين. يتخصص القسم في علاج أمراض القلب التاجية ، وأمراض صمامات القلب، وعدم انتظام ضربات القلب ، وأمراض القلب الخلقية والمكتسبة ، وكذلك أمراض التهابات القلب والأوعية الدموية، الي جانب عدد من المجالات الأخري.