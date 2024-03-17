الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الشباب والهلال في الدوري السعودي

الهلال والشباب
الهلال والشباب

يستعد عشاق كرة القدم السعودية لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الشباب بنظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر دوري روشن لهذا الموسم.

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ونجح الهلال في تحقيق الفوز على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة في نهاية أوقاتها.

موعد مباراة الشباب والهلال بالدوري السعودي

يواصل الشباب والهلال استعداداتهما القوية للمواجهة المنتظرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم. 
وتقرر انطلاق مواجهة الشباب أمام الهلال في التاسعة من مساء السبت المقبل، والتي يستضيفها ملعب الشباب.

القنوات الناقلة لموقعة الشباب والهلال

تُذاع مواجهة الشباب أمام الهلال عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

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