بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس الاتحاد الإنجليزي

ستتجه أنظار عشاق كرة القدم من حول العالم إلى ديربي شمال غرب إنجلترا الذي سيُقام بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024.

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تمكن فريق مانشستر يونايتد صاحب الأرض والجمهور في تلك المواجهة النارية، من التأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تخطي عقبة فريق نوتينجهام فورست بهدف نظيف، جاء عن طريق اللاعب كاسيميرو في الدقيقة الأخيرة من زمن المواجهة.

ويسعى مانشستر يونايتد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تلك المواجهة، من أجل الفوز وخطف بطاقة التأهل والعبور إلى المربع الذهبي بالبطولة، لاسيما وإن الفريق يقدم مستويات غير مرضيه للجماهير هذا الموسم، وودع المنافسات الأوروبية، ويحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يدخل فريق ليفربول المنتعش بالنتائج الإيجابية في الآونة الأخيرة، وهو عينه على مواصلة النجاحات وسلسلة النتائج المميزة، وخطف بطاقة التأهل والعبور إلى المربع الذهبي بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يحتل «الريدز» وصافة الدوري الإنجليزي، وحصد لقب كأس كارابو، كما تأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي عقب اكتساح سبارتا براج بنتيجة (11-2) بمجموع المباراتين.

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لا يمتلك "الشياطين الحمر" أي فرصة لإنهاء الموسم بصورة إيجابية سوى من خلال الفوز ببطولة الكأس، بعد الابتعاد كثيرًا عن المربع الذهبي للبريميرليغ، وتوديع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وفقدان لقب كأس كاراباو أيضًا.

ونستعرض لكم أبرز الحقائق قبل مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول كما جاءت على الموقع الرسمي للريدز:

- في حالة فوز ليفربول على مانشستر يونايتد، سيصل يورجن كلوب إلى انتصاره رقم 300 مع الريدز.

- في حالة تسجيل ليفربول لهدف، سيكون هذا هو الهدف رقم 450 لليفربول خارج أرضه خلال فترة كلوب.

- في آخر مناسبتين فاز ليفربول على مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ووصلوا إلى النهائي في عامي 2006 و 2012.

- أربعة فقط من ليفربول سجلوا هدف الفوز ضد مانشستر يونايتد في المسابقة: دانييل كونليف (1898)، هاري تشامبرز (1921)، بيتر كراوتش (2006) وديرك كويت (2012).

- حسمت المواجهات التسعة الأخيرة بين الفريقين، والتي يعود تاريخها إلى عام 1960، بفارق هدف واحد.

- هذه هي المرة الـ15 التي سيلعب فيها الناديين معًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، لعب ليفربول مع إيفرتون فقط في مناسبات أكثر (19).

- سجل فريق الريدز 12 هدفًا في آخر أربع زيارات إلى أولد ترافورد - وهو نفس المجموع الذي سجله في الزيارات الـ13 السابقة.

- التقى الفريقان مرة واحدة في 17 مارس من قبل، حيث تعادلا 1-1 على ملعب أولد ترافورد في مباراة الإياب من دور الـ16 في الدوري الأوروبي في عام 2016 والتي منحت ليفربول الفوز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

- يسعى ليفربول للوصول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ26.

- استخدم كلوب 25 لاعبًا في المواجهات الثلاث السابقة في كأس الاتحاد الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم، مع عدم ظهور واتارو إندو ومحمد صلاح بعد، فقط جاريل كوانساه لعب كل دقيقة.

- في حالة ظهور إندو، فسيرتفع عدد اللاعبين الذين شاركوا في المسابقة خلال عهد كلوب إلى 97.

- مانشستر يونايتد هو آخر فريق منع ليفربول من التسجيل، منذ تعادلهم السلبي في الدوري في ديسمبر، سجل رجال كلوب في 20 مباراة متتالية، مما جعلهم يسجلون في 54 من آخر 55 مباراة.