البث المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل نادي ليفربول ضيفاً على نظيره مانشستر يونايتد، مساء الأحد، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

البث المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت اليوم

لا يمتلك "الشياطين الحمر" أي فرصة لإنهاء الموسم بصورة إيجابية سوى من خلال الفوز ببطولة الكأس، بعد الابتعاد كثيرًا عن المربع الذهبي للبريميرليغ، وتوديع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وفقدان لقب كأس كاراباو أيضًا.

لكن أحلام كتيبة المدرب إريك تن هاغ تصطدم بقوة ليفربول المهيبة هذا الموسم، فالريدز حقق كأس كاراباو، ويتقاسم صدارة البريميرليغ مع آرسنال، كما بلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي، والآن بات يحلم بتحقيق رباعية تاريخية لم تحدث قط في تاريخ إنجلترا.

وكانت المباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بملعب آنفيلد قد آلت إلى التعادل السلبي دون أهداف، ويُعد يونايتد هو النادي الوحيد الذي فشل الريدز في هز شباكه هذا الموسم.

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وتأهل كوفنتري سيتي ومانشستر سيتي إلى نصف النهائي، وسيُكمل هذا المربع إما ليفربول أو يونايتد، وسيتحدد الرابع من خلال المواجهة المرتقبة بين تشيلسي وليستر سيتي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومان يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

يمكنك متابعة القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومان يونايتد “beIN Sports HD 1″، عبر القمرين نايل سات وسهيل سات.

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد : 11013.

: 11013. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. تصحيح الخطأ: 2\3.

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد : 11547.

: 11547. الاستقطاب : عمودي.

: عمودي. الترميز : 27500.

: 27500. تصحيح الخطأ: 2\3.

تشكيلة ليفربول فى مواجهة مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليفربول