كأس الاتحاد الانجليزي.. تشيلسي يتقدم على ليستر سيتي في الشوط الأول

تقدم فريق الكرة الاول بنادي تشيلسي على نظيره ليستر سيتي، بهدفين دون رد، بالشوط الاول في اللقاء الذى يجمع بين الفريقين حاليًا، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

تشيلسي وليستر سيتي

احرز هدف تشيلسي اللاعب مارك كوكوريلا في الدقيقة 13 من احداث المنعطف الاول، وأضاف كول بالمير الهدف الثاني في الدقيقة 45، ليمنح الافضلية للبلوز في الشوط الاول.

تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

في حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: جوستو - ديساسي - شالوباه - كوكوريلا.

في خط الوسط: كايسيدو - جالاجار - كول بالمر.

في الهجوم: مودريك - جاكسون - ستيرلينج.

تشكيل ليستر سيتي الرسمي أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي

في حراسة المرمى: ياكوب ستولارتشيك.

الدفاع: يانيك فيسترجارد-ووت فايس- حمزة تشودري- ريان بيرتراند.

الوسط: ويلفريد نديدي- هاري وينكس.

أمامها: ستيفي مافيديدي- كيرنان ديوسبري هال-عبدول فاتاو إسحاقو.

الهجوم: باتسون داكا.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وليستر سيتي

وتذاع مباراة تشيلسي وليستر سيتي، على شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس اتش دى 1