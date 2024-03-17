الأحد 17 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أحكام رادعة لمُتهمي "خلية الشروق"

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الأولي، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المُشدد 10 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الشروق".

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وتضمن الحكم مُعاقبة 8 مُتهمين بالسجن المؤبد، وأمرت المحكمة بادراج المحكوم عليهم علي قوائم الإرهاب الزامتهم بالإلتحاق بدورات تأهيلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد . 

  وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدداً من التهم  منها أولا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر. 

وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها. 

ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

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