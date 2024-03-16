الحبس سنة مع الشغل لمُدانٍ في أحداث عابدين

قضت الدائرة الاولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة، اليوم السبت، بمعاقبة متهم بالحبس سنة مع الشغل ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة فى إعادة محاكمته بأحداث عنف عابدين.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان.

ووجهت النيابة الي المتهم انه اشترك مع اخرين سبق الحكم عليهم فى الأحداث التى وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير أمام نقابة الصحفيين، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص، بينهم سيد وزة عضو حركة 6 أبريل.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وتكدير السلم العام وحيازة أسلحة نارية

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم التجمع الخامس، حكماً بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس سنة مع الشغل، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في القطامية.

أصدرت الحكم تامحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وتضمن نص الحكم تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم وائل.س أنه في يوم 20 يناير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات إدانة المُتهم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه بتاريخ 20 يناير 2023 وحال المرور الأمني للنقيب الضابط بمباحث قسم القطامية وفي معينه نفر من رجال الشرطة السريين ورد إليه بلاغ هاتفي من الأهالي.

وتضمن البلاغ قيامهم بضبط لص بمنطقة مساكن إيجيكو 52 القطامية.

فقصد على الفور إلى مكان البلاغ وتقابل مع أحد سكان العقار رقم 41 الذي أخبره بضبطه المتهم بمساعدة الأهالي حال شروعه في سرقة الدراحة البخارية خاصته أسفل العقر مستخدماً سلاح أبيض "شفرة كتر".

وقدم له الأهالي سلاحاً أبيض عبارة عن سفرة كتر ملفوف بلاصق شفاف.

وبتفتيشه عثر بحوزته وبين طيات ملابسه على لفافتين ورقيتين بفضهما في مواجهته تبين أنهما تحويان مسحوق بيج اللون – ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنه للهيروين المخدر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر له بإحرازه المخدر المضبوط يقصد التعاطي.