الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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علي جمعة: تسخير الجن حرام حتى لو في أعمال بناء مسجد (فيديو)

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن تسخير الجن حرام حتى لو كان في أعمال بناء مسجد.

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وقال خلال حلقة برنامج "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأحد: أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يرى الجن على هيئته التى خلقها الله عليها، موضحًا أن البعض صوره على أنه عنده قرون ولسان طويل وهذا غير صحيح. 

من ادعى رؤية الجن كاذب

وأوضح: “الإمام الشافعى يقول من ادعى أنه رأى الجن على خلقته ردت شهادته أمام القاضى لأنه كاذب، وعنده خلل فى دماغه”، مؤكدًا: "فى طرق استجلاب الجن بحيث الاتصال به وممكن أكلمه ويكلمني لكن لا يمكن أشوفه، ممكن تستجلب جن وتقوله مزنوق فى ١٠٠ الف جنيه فيروح يسرقهم ويجيبهم، طيب ما فعلته حرام، لأنى أخرجت الجن من خلقته التى خلقه الله من أجلها". 

وتابع: "اللى يحط بدماغه أنه عاوز يتصل بالجن فأنه يكون خرج عن حد الحلال وارتكب جريمة ولو الجن تابعه يبقى وقعته سودة، والاستعانة بالجن حرام، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، وربنا أمرنا بعدم الاتصال به، لو قولت له تعالى ساعدني يا جن فى بناء مسجد وهو ساعدك يبقى حرام عليك وعليه".

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