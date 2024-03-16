علي جمعة: يجب استئذان المرأة من زوجها قبل إجراء عملية تجميل

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أنه يجب استئذان الزوج قبل إجراء عملية التجميل؟.



وقال “ جمعة”، خلال تقديمه حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر فضائية “ القناة الأولى”،اليوم السبت، إن : "سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى النمص والواصلة والمستواصلة كل هذا من أجل عدم التدليس فى لإقامة الحياة الزوجية".



وأشار إلى أن : "لكن بعد الزواج يجب أن ياذن لها الزوج عند كل الائمة االاربعة، فإذا ارادات المرأة أو طلبه، والإمام الغزالي نص على أن هذا الأمر يتعلق بالمرأة، لأن هذا الامر متعلق بجسمها".

وواصل جمعة : "قضية طبيب أو طبيبة يجب أن نراعيها طبقا للثقافة السائدة، وبعض العمليات تحتاج لا يسمح باختلاف الجنسين وفى بعضها يسمح بذلك".



ويعد برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.