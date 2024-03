تطبيق Google Phone يزيل ميزة البحث عن الأماكن القريبة

كما تمت معاينته في أوائل شهر فبراير، قام تطبيق Google Phone Dialer بإزالة ميزة البحث عن الأماكن القريبة على Android.



لم يعد تطبيق Phone by Google يسمح لك بالبحث عن الأنشطة التجارية باستخدام حقل البحث الموجود أعلى التطبيق. في الواقع، تم تحديث التلميح من "البحث في جهات الاتصال والأماكن" إلى "البحث في جهات الاتصال" فقط.

بالإضافة إلى ذلك، لم تعد "الأماكن القريبة" تظهر في الإعدادات. ستستخدم الميزة موقعك لتأخذ في الاعتبار ما كان على مقربة منك. بالإضافة إلى ذلك، فإن تمكين "نتائج البحث المخصصة" من شأنه أن "يحسن نتائج البحث الخاصة بك عن طريق تضمين عناصر من سجل البحث الخاص بك".

أعرب بعض الأشخاص عن تقديرهم للراحة، لكن جوجل تقول: "لا يستخدم هذه الميزة سوى عدد قليل جدًا من الأشخاص". في تجربتنا، لم يكن الأمر دقيقًا دائمًا.

تقوم Google بتوجيه الأشخاص رسميًا لاستخدام البحث أو الخرائط لأرقام الهواتف. ستسمح هذه الإزالة لشركة Google "بالتركيز على بناء تجارب عالية الجودة وأكثر موثوقية وابتكارًا في الاتصال الهاتفي".

على سبيل المثال، في عام 2023، أطلقنا ميزات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لشاشة الاتصال، ودعم Hold For Me وDirect My Call في بلدان إضافية، والنسخ النصية لشاشة الاتصال على Pixel Watch.

مع الإصدار الأخير من ميزة Pixel، ستوفر ميزة Call Screen رسالة "مرحبًا؟" زر إذا كان الخط صامتًا لمطالبة المتصل. هناك أيضًا "سأكون هناك على الفور" - "ثانية واحدة، أتحقق من الشخص الذي اتصلت به" - لمنحك المزيد من الوقت قبل الرد

في شهر فبراير الماضي، اختفت الأماكن القريبة بالفعل لأولئك الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من Phone by Google. ولم يعد يظهر مع أحدث إصدار ثابت (الإصدار 125).



