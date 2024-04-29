222 عمارة جديدة.. آخر تطورات شقق سكن لكل المصريين بالقاهرة الجديدة

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، مشروع “سكن كل المصريين” بالتجمع الثالث، حيث جارى تنفيذ 222 عمارة سكنية، بإجمالى عدد (5328) وحدة بمساحات 90 و120 م، كمحور إسكان جديد، يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

وأكد “الغيطي”، على ضرورى الاهتمام بأصول الصناعة لكافة الأعمال وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

كما تفقد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، منطقة إمتداد النرجس الجديدة، بالتجمع الثالث “بيت الوطن”، المطروح للعامين بالخارج، مؤكدًا على المسؤولين بضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة للإنتهاء من أعمال الكهرباء، والبدء الفوري فى أعمال الطرق.

وطالب رئيس الجهاز، من المسؤولين على المشروع بضرورة متابعة أي مخالفات بالمنطقة سواء مخالفات بناء أو مخالفة آلوان الواجهات المعتمدة، وتسجيل المخالفة فورًا بالصور و"اللوكيشن" على سستم الجهاز من خلال التابلت الخاص بذلك.

شقق سكن لكل المصريين

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد شقق سكن لكل المصريين

شقق سكن لكل المصريين