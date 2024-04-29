الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

سامح شكري: حل الدولتين السبيل الوحيد لمنع اتساع دوامة العنف في فلسطين

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية المصري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه يريد أن يتم التركيز على ما نحتاجه جميعًا وما يجب فعله هو أن نوضح بأن لدينا رغبة بإقامة الدولة الفلسطينية ووضع حل للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تنحية دوامة العنف والتي استمرت على مدى 70 عامًا، مضيفًا: “ ما يجب فعله هو حل الدولتين ومنع اتساع دوامة العنف”.

كلمة سامح شكري:

وأوضح شكري خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن يجب ان نتخذ تدابير وإجراءات ملموسة وهناك قدرة وآليات وأدوات يمكن أن نستخدمها لكي نفي هذا الشرط، وهذا إعلان وليس مسار ويجب أن يكون هناك التزام واضح لتطبيق ذلك والسياسات تأتي ويجب أن نضع حد للوضع الراهن، الذي لا ينتهي إلا أن يكون هناك التزام من قبل القادرين ولدينا جميعًا دورًا علينا أن نلعبه.

وشدد على أنه لا يجب أن يكون هناك عناصر خارجية تؤثر على ما نقوم به من دور فعال تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أنه يجب أن نكون جادين بشأن وضع حل للقضية الفلسطينية والوصول للتكامل ووضع حد لدوامة العنف.

مواد متعلقة

رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك: نود إحلال السلام في أسرع وقت بغزة

السيسي: مصر تحملت مسئوليتها كدولة راعية للسلام في العالم

السيسي: أجريت مع رئيس البوسنة والهرسك مباحثات عكست رغبة تعزيز العلاقات الثنائية

السيسي: توافقت مع رئيس البوسنة والهرسك على ضرورة تهدئة التوتر الإقليمي

السيسي: زيارة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تسهم في إثراء العلاقات

مدبولي: مصر لا تُسمي الوافدين لديها “لاجئين” بل “ضيوف”

مدبولي: مصر تدعم الفلسطينيين منذ اليوم الأول للحرب على غزة

مدبولي: 2.5 مليون نسمة كانوا يقيمون في قطاع غزة وتدمرت حياتهم
الجريدة الورقية