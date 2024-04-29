سامح شكري: حل الدولتين السبيل الوحيد لمنع اتساع دوامة العنف في فلسطين

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه يريد أن يتم التركيز على ما نحتاجه جميعًا وما يجب فعله هو أن نوضح بأن لدينا رغبة بإقامة الدولة الفلسطينية ووضع حل للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تنحية دوامة العنف والتي استمرت على مدى 70 عامًا، مضيفًا: “ ما يجب فعله هو حل الدولتين ومنع اتساع دوامة العنف”.

كلمة سامح شكري:

وأوضح شكري خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن يجب ان نتخذ تدابير وإجراءات ملموسة وهناك قدرة وآليات وأدوات يمكن أن نستخدمها لكي نفي هذا الشرط، وهذا إعلان وليس مسار ويجب أن يكون هناك التزام واضح لتطبيق ذلك والسياسات تأتي ويجب أن نضع حد للوضع الراهن، الذي لا ينتهي إلا أن يكون هناك التزام من قبل القادرين ولدينا جميعًا دورًا علينا أن نلعبه.

وشدد على أنه لا يجب أن يكون هناك عناصر خارجية تؤثر على ما نقوم به من دور فعال تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أنه يجب أن نكون جادين بشأن وضع حل للقضية الفلسطينية والوصول للتكامل ووضع حد لدوامة العنف.