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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

وزير التموين يعلن طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية الأربعاء

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعد غدا الأربعاء وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية ،في إطار توجيهات  رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، كما سيتم الإعلان ايضاً عن تحديث بيانات منظومة السجل التجاري نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة .

وسيعقد المؤتمر الصحفي بعد غدا الأربعاء بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة

وفي سياق آخر، كان قد أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تشكيل لجنة دائمة لمراقبة الأسعار، موضحًا أن الدولة تدخلت لضبط أسعار 7 سلع.

 وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن الدولة وضعت أطرًا للأسعار مع القطاع الخاص الممثل في الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات والوزارات ذات الصلة.

 وأكد أن الجمارك أفرجت عن سلع ومدخلات الإنتاج صلت ما يقرب إلى 8 مليارات دولار، منها الأعلاف، وزاد حجم المعروض في السوق من سلع أساسية واستراتيجية، وبدأت الأسعار في الانخفاض. 

 وقال إن عدد المحاضر والمخالفات في انخفاض خلال الأسبوع الماضي، مضيفًا أن سعر الزيت الخليط انخفض قيمته من 101 جنيه إلى 65 جنيهًا، وانخفاض في أسعار الأجبان والألبان بنسبة 15%.

أسعار الخبز السياحي:

 أشار إلى أن استجابة السوق لأسعار الخبز السياحي الجديدة ستأخذ بعضًا من الوقت، موضحًا أن تقييم التجربة بعد 24 ساعة من توجيهها غير منصف لكن لا بد أن ننتظر فترة أكبر لتقييم هذا التوجيه. 

وأوضح أن هناك 32 ألف مخبز تمويني و8 آلاف مخبز سياحي والكم كبير، مؤكدًا أن هناك استقرارًا كبيرًا في أوزان وأسعار الخبز الجديدة، إضافة إلى المتابعة عن كثب من خلال غرفة عمليات الوزارة ولقاءات دورية في هذا الشأن، مضيفًا أن عدد مفتشي التموين ضئيل مقارنة بما هو مطلوب. 

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