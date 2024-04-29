البوسنة والهرسك: إنشاء خطوط طيران مباشر مع مصر قريبًا

قال رئيس مجلس البوسنة والهرسك، دينيس بيشيروفيتش، إن بلاده ترغب في توسيع العلاقات مع مصر بالمجالات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال في البوسنة والهرسك في السوق المصرية.

وتابع “بيشيروفيتش” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن هناك خطوات إيجابية بين البلدين، من بينها إنشاء خطوط طيران مباشر.

وأضاف، أن البوسنة والهرسك تود بكل إخلاص أن يتم إحلال السلام في أسرع وقت في غزة، وحماية المدنيين، وأن الحل الوحيد العادل هو إنشاء دولة فلسطين بكامل السيادة.

وواصل رئيس البوسنة والهرسك، أن مصر تمثل دولة رائدة في العالم العربي والشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، متابعًا: "نرغب في توسيع العلاقات مع مصر بالمجالات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري".

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، دينيس بيتشيروفيتش، رئيس البوسنة والهرسك لدى وصوله قصر الاتحادية، وذلك وسط مراسم رسمية، وتم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.