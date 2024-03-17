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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

خدمات علاجية لـ8 ألاف مواطن على نفقة الدولة بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية الصحة بالمنيا ، قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 8 آلاف و 298 مواطناً ، خلال شهر فبراير الماضي ، بتكلفة بلغت 16 مليون و566 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة ، للحالات الأولي بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

 من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة  ، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة ، خلال الشهر الماضي.

ولفت إلي أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير ، لعدد 2024 حالة ، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض ، (الباطنة - الروماتويد - الأمراض المناعية - أمراض القلب والصدر) ، لعدد 6147 حالة ، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لعدد 190 حالة بإجمالى 2470 جلسة غسيل كلوى، مشيراً إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.

الجريدة الورقية