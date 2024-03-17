خدمات علاجية لـ8 ألاف مواطن على نفقة الدولة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية الصحة بالمنيا ، قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 8 آلاف و 298 مواطناً ، خلال شهر فبراير الماضي ، بتكلفة بلغت 16 مليون و566 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة ، للحالات الأولي بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة ، خلال الشهر الماضي.

ولفت إلي أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير ، لعدد 2024 حالة ، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض ، (الباطنة - الروماتويد - الأمراض المناعية - أمراض القلب والصدر) ، لعدد 6147 حالة ، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لعدد 190 حالة بإجمالى 2470 جلسة غسيل كلوى، مشيراً إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.