صبحي: نسعي الي تعزيز منظومة التحول الرقمي لإدارة وتقييم مشروعات وبرامج وزارة الشباب والرياضة

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً تنسيقيا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسئولي منظمة اليونيسيف، لمناقشة آليات تدشين منظومة جديدة لتقييم ومتابعة مشروعات وبرامج الوزارة.

حضر اللقاء من جانب منظمة اليونيسيف وئام الليثي، مدير برامج النشء والشباب باليونيسف، الدكتور أحمد بياض، مسؤول نظم المعلومات باليونيسف، الدكتور طارق شتا استشاري اليونيسف لنظم المعلومات، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتتمثل هذه المنظومة في إنشاء نظام معلومات للبرامج يتيح وضع الخطط ومؤشرات الأداء والمعلومات والبيانات الوقتية وتحليل البيانات وعمل التقارير والرسومات البيانية.

ومن جانبه،أكد وزير الشباب والرياضة على أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين، وتحقيق التنمية المستدامة في مجال الشباب والرياضة، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التقييم والمتابعة.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أهمية المنظومة الجديدة في تحسين كفاءة وفعالية مشاريع وبرامج الوزارة، وضمان تحقيق أهداف الوزارة بكفاءة وفعالية، من خلال تقييم المشاريع والبرامج بشكل دوري ومتابعة تقدمها بشكل مستمر، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات بشكل سليم، والمساهمة في تعزيز الشفافية في آليات عمل الوزارة.

أضاف "صبحي" أن المنظومة الجديدة ستساعد على تحديد نقاط القوة والضعف في مشاريع وبرامج الوزارة، ووضع خطط لتحسين الأداء، وإعادة توظيف استخدام الموارد المالية والبشرية بشكل أكثر كفاءة، مشيراً الى أن هذه المنظومة الجديدة هي خطوة مهمة في مسيرة تطوير العمل في وزارة الشباب والرياضة، لافتاً الي أننا نهدف إلى أن تكون وزارة الشباب والرياضة نموذجاً يحتذى به في مجال التقييم والمتابعة.

جدير بالذكر أنه تم العمل علي هذه المنظومة منذ فترة، وتم عقد عدد من الجلسات وورش العمل مع موظفي الوزارة وعدد من العاملين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.