ماكدونالدز تكشف عن أسباب انقطاع الخدمة على مستوى العالم

كشفت شركة ماكدونالدز أن المشاكل الفنية التي أدت إلى توقف جزء كبير من سلسلة الوجبات السريعة التابعة لها يوم الجمعة كانت بسبب مزود طرف ثالث.

وقال المطعم الدولي إن الانقطاع العالمي حدث أثناء "تغيير التكوين" وتوقف المتاجر عن تلقي الطلبات في المملكة المتحدة وأستراليا واليابان - من بين دول أخرى.

وشددت ماكدونالدز على أن المشكلة لم تكن ناجمة عن هجوم إلكتروني.

المتاجر في المملكة المتحدة وأستراليا مفتوحة مرة أخرى بعد تجميد أنظمتها.

وبحسب ما ورد يستأنف الأشخاص الموجودون في اليابان التجارة أيضًا بعد إجبارهم على الإغلاق.



وقال برايان رايس، كبير مسؤولي المعلومات في ماكدونالدز، إن الشركة شهدت "انقطاعًا في نظام التكنولوجيا العالمي، والذي تم تحديده وتصحيحه بسرعة".

وقال إن العديد من الدول تعمل الآن بشكل طبيعي بينما تعمل بقية الدول على العودة إلى الإنترنت.

وأضاف: "من الجدير بالذكر أن هذه المشكلة لم تكن ناجمة بشكل مباشر عن حدث يتعلق بالأمن السيبراني - بل كان سببها موفر طرف ثالث أثناء تغيير التكوين".

وقال رايس إن ما حدث كان "استثناء للقاعدة، ونحن نعمل بإلحاح مطلق لحله".



وبدأت المشاكل في الساعات الأولى من الصباح واستمرت طوال الصباح، لكن الشركة لم تذكر عدد المتاجر المتضررة.

وقالت سارة ماكلين، التي تمتلك امتيازًا في منطقة ميدلاندز، إن جميع فروعها البالغ عددها 21 فرعًا تأثرت.

وقالت لبي بي سي: "لقد تأثرت مطاعمي في وقت مبكر جدًا من الصباح، ولحسن الحظ لم يكن التأثير كبيرًا جدًا، لمدة ساعة ونصف تقريبًا". لكن خلال تلك الفترة "لم يتمكنوا من خدمة أحد".

لاحظ Downdetector، وهو نظام يستخدم لمراقبة مشاكل تكنولوجيا المعلومات في الشركات، ارتفاعًا كبيرًا في المشكلات المتعلقة بتطبيق ماكدونالدز في المملكة المتحدة اعتبارًا من الساعة 7 صباح يوم الجمعة تقريبًا.

ونشر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استيائهم.

تم الإبلاغ عن مشاكل في العديد من البلدان، بما في ذلك نيوزيلندا والنمسا وألمانيا، ولكن بعد ظهر اليوم بدأت في حلها.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن المتاجر في جميع أنحاء اليابان بدأت في استئناف عملياتها بعد تعطل النظام.

وكانت ماكدونالدز في اليابان قد قالت في وقت سابق: "يوجد حاليًا فشل في النظام. نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر ونطلب منكم الانتظار لبعض الوقت حتى تتم استعادة الخدمة".

قال تيد أندرسون، في منشور على موقع X، إنه ذهب إلى مطعم في اليابان ليجد المبلغ نقدًا فقط، ويقوم الموظفون "بحساب المجاميع على الورق".

وبحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، قالت شركة ماكدونالدز أستراليا إن جميع مطاعمها أعيد فتحها.

وقالت: "شكرًا جزيلًا مرة أخرى لعملائنا الرائعين وطاقم العمل المجتهد على صبركم ودعمكم".

تضم سلسلة الوجبات السريعة حوالي 40 ألف مطعم حول العالم، مع حوالي 1450 مطعمًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا وأكثر من 14000 متجرًا في الولايات المتحدة.

وهي تدير ما يقرب من 3000 في جميع أنحاء اليابان وحوالي 1000 في أستراليا.