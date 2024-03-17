تحتفل مصر وبعض دول العالم في الحادي والعشرين من مارس كل عام بعيد الأم، وذلك تقديرًا لجهودها المضنية التي تقوم في تربية أبنائها وكتعبير لرد الجميل على سنوات الجهد، فهي جزء لا يتجزأ من المجتمع بل أهم عنصر فعال ومؤثر فيه.

فكرة الاحتفال

وجاءت فكرة الاحتفال بعيد الأم في مصر في خمسينيات القرن الماضي للصحفيين الراحل علي أمين ومصطفى أمين مؤسسي جريدة أخبار اليوم حيث كتب علي أمين في زاويته الصحفية اليومي "فكرة" دعا فيها إلى تخصيص يوم الاحتفال بالأم.

سبب الاحتفال

ويرجع اقتراحه ذلك عندما زارت إحدى الأمهات الراحل في مكتبه وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترملت وأولادها صغار، ولم تتزوج، وكرست حياتها من أجل أولادها، وظلت ترعاهم حتى تخرجوا في الجامعة، وتزوجوا، واستقلوا بحياتهم، وانصرفوا عنها تمامًا، ومن هنا اقترح تخصيص يومًا للاحتفال بعيد الأم

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أغرب مظاهر الاحتفال بعيد الأم حول العالم:

الهند

تحتفل الهند بعيد الأم في الأسبوع الثاني من شهر مايو عن طريق تقديم الأبناء الشكر لأمهاتهم على ما قامت به جهود على مدار العام، ثم يُطلب من الأم الاسترخاء والراحة والابتعاد عن المطبخ على مدار هذا اليوم، مع تقديم الهدايا مثل الزهور، وبطاقات مصنوعة يدويًا ووجبة معدة.



الولايات المتحدة الأمريكية



وفي الولايات المتحدة الأمريكية يتم الاحتفال بيوم الأم عن طريق انخفاض مبيعات البطاقات والهدايا وباقة الزهور، إذ يعتبره كثيرون ثالث أكبر عطلة بعد الكريسماس وعيد الحب.



السويد



تحتفل السويد بعيد الأم يوم الأحد الأخير من شهر مايو وخلال هذا اليوم، يحرص الأطفال على شراء الزهور البلاستيكية الصغيرة كهدايا للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، واصطحاب الأم لرحلة صغيرة، كما تشمل التقاليد الأخرى تناول الأم لوجبة الإفطار على السرير والتى يعدها الأبناء لها، وعشاء في مطعمها المفضل مع إهدائها باقات زهور.



يوغوسلافيا

ويحتفل بعيد الام في دولة يوغوسلافيا في شهر ديسمبر، يدخل الأطفال في هذا اليوم غرفة نوم والديهم، ويربطون الأم، ويشترطون عليها إعطائهم هدايا لإطلاق سراحها، كطريقة للمزح معها

باكستان

كما تحتفل باكستان بعيد الأم عن طريق إقامة حفل ضخم، تنقله القنوات التليفزيونية، مع تقديم فقرات غنائية، وتكريم الأم المثالية وإعطائها هدية، بينما الشخص الذي فقد والدته يصلي من أجلها.

المملكة المتحدة

يطلق على عيد الأم في المملكة المتحدة "أحد الام"، حيث تمنح الدولة يوم إجازة للجميع باعتبارها مناسبة مهمة للأمهات، ويكون الاحتفال فى يوم الصوم الكبير لدى المسيحيين، حيث تتجمع الأسرة، وتعمل على صناعة الحلويات بأشكالها المختلفة والمتنوعة وإحضار الزهور وبطاقات التهنئة تعبيرا عن حبهم لأمهاتهم