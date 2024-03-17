الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أغرب مظاهر الاحتفال بعيد الأم حول العالم

عيد الأم
عيد الأم

تحتفل مصر وبعض دول العالم في الحادي والعشرين من مارس كل عام بعيد الأم، وذلك تقديرًا لجهودها المضنية التي تقوم في تربية أبنائها وكتعبير لرد الجميل على سنوات الجهد، فهي جزء لا يتجزأ من المجتمع بل أهم عنصر فعال ومؤثر فيه.

txt

وزيرة الهجرة: نستهدف خلق ربط حقيقي بين مواطنينا بالخارج ووطنهم الأم

txt

تعرف على قصة الاحتفال بعيد الأم

فكرة الاحتفال 
وجاءت فكرة الاحتفال بعيد الأم في مصر في خمسينيات القرن الماضي للصحفيين الراحل علي أمين ومصطفى أمين مؤسسي جريدة أخبار اليوم حيث كتب علي أمين في زاويته الصحفية اليومي "فكرة" دعا فيها إلى تخصيص يوم الاحتفال بالأم.

سبب الاحتفال 
ويرجع اقتراحه ذلك عندما زارت إحدى الأمهات الراحل في مكتبه وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترملت وأولادها صغار، ولم تتزوج، وكرست حياتها من أجل أولادها، وظلت ترعاهم حتى تخرجوا في الجامعة، وتزوجوا، واستقلوا بحياتهم، وانصرفوا عنها تمامًا، ومن هنا اقترح تخصيص يومًا للاحتفال بعيد الأم
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أغرب مظاهر الاحتفال بعيد الأم حول العالم:
الهند 
تحتفل الهند بعيد الأم في الأسبوع الثاني من شهر مايو عن طريق تقديم الأبناء الشكر لأمهاتهم على ما قامت به جهود على مدار العام، ثم يُطلب من الأم الاسترخاء والراحة والابتعاد عن المطبخ على مدار هذا اليوم، مع تقديم الهدايا مثل الزهور، وبطاقات مصنوعة يدويًا ووجبة معدة.


الولايات المتحدة الأمريكية


وفي الولايات المتحدة الأمريكية يتم الاحتفال بيوم الأم عن طريق انخفاض مبيعات البطاقات والهدايا وباقة الزهور، إذ يعتبره كثيرون ثالث أكبر عطلة بعد الكريسماس وعيد الحب.


السويد


تحتفل السويد بعيد الأم يوم الأحد الأخير من شهر مايو وخلال هذا اليوم، يحرص الأطفال على شراء الزهور البلاستيكية الصغيرة كهدايا للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، واصطحاب الأم لرحلة صغيرة، كما تشمل التقاليد الأخرى تناول الأم لوجبة الإفطار على السرير والتى يعدها الأبناء لها، وعشاء في مطعمها المفضل مع إهدائها باقات زهور.


يوغوسلافيا
ويحتفل بعيد الام في دولة يوغوسلافيا في شهر ديسمبر، يدخل الأطفال في هذا اليوم غرفة نوم والديهم، ويربطون الأم، ويشترطون عليها إعطائهم هدايا لإطلاق سراحها، كطريقة للمزح معها
باكستان
كما تحتفل باكستان بعيد الأم عن طريق إقامة حفل ضخم، تنقله القنوات التليفزيونية، مع تقديم فقرات غنائية، وتكريم الأم المثالية وإعطائها هدية، بينما الشخص الذي فقد والدته يصلي من أجلها.
المملكة المتحدة 
يطلق على عيد الأم في المملكة المتحدة "أحد الام"، حيث تمنح الدولة   يوم إجازة للجميع باعتبارها مناسبة مهمة للأمهات، ويكون الاحتفال فى يوم الصوم الكبير لدى المسيحيين، حيث تتجمع الأسرة، وتعمل على صناعة الحلويات بأشكالها المختلفة والمتنوعة وإحضار الزهور وبطاقات التهنئة تعبيرا عن حبهم لأمهاتهم

مواد متعلقة

الليلة .. مسرح السامر يحتضن احتفالية قصور الثقافة بتكريم الأم المثالية

احتفالا باليوم العالمى للمرأة وعيد الأم.. فتح مستشفيات الشرطة للكشف على السيدات

لجنة سيدات الأعمال بغرفة القاهرة تستعد للمشاركة في "أهلًا رمضان" واحتفالية عيد الأم

فضل دعاء الأم

في العيد العالمي "للغة الأم".. عناق التراث "الروسي والشامي والقوقازي" في دمشق

"بين السطور".. سلوي محمد علي تتألق بدور الأم الصارمة أمام صبا مبارك
الجريدة الورقية