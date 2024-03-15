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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة: نستهدف خلق ربط حقيقي بين مواطنينا بالخارج ووطنهم الأم

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 


نوهت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إلى الدور المحوري الذي يلعبه مواطنينا بالخارج على مختلف المستويات، لافتة أن جميع الجهات تتفق فيما بينها على أهمية المرحلة الحالية لهذا الملف الهام.

 

وأكدت وزيرة الهجرة، أن المرحلة القادمة تتطلب  بذل مزيد من الجهد والتحرك في سبيل تنفيذ التوجيهات الرئاسية والرؤية الوطنية التي تستهدف خلق ربط حقيقي بين مواطنينا بالخارج ووطنهم الأم، ويعد جزءًا أساسيا من عملية الترابط متمثل في مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية الوطنية لمواطنينا بالخارج والسعي الدائم لتطويرها والتحسين منها.

 

وأشارت الوزيرة، إلى تكثيف الجهود الوطنية بما يضمن تحسين مختلف الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، والعمل على تقديم المزيد من المحفزات لهم، والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل دقيق.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بممثلي وزارتي الخارجية والداخلية، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

جاء ذلك في ضوء لجنة توحيد قواعد بيانات المصريين بالخارج والتي تترأسها وزارة الهجرة، والتي من شأنها تيسير التواصل معهم وضمان تعظيم الاستفادة من جهودهم ودمجهم في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
 

 

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